It’s not as advanced as a Samsung Gear VR or Oculus Rift, but if you have a smartphone and $10, you can experience VR with this View-Master VR starter set. The View-Master is actually just a Google Cardboard-compatible VR headset, except, you know, it’s not made of cardboard, even if it’s priced like it could be.

