This week we have four newcomers in our chart.

Justice League is the most downloaded movie.

Los datos de nuestra tabla descarga semanal se estima por TorrentFreak, y es para referencia informativos y educativos. Todas las películas de la lista son Web-DL / Webrip / HDRip / BDrip / DVDrip menos que se indique lo contrario.

RSS Feed para el semanario gráfico de descarga de películas.

películas más descargadas de esta semana son: