La primera especie de ave híbrida del Amazonas

Si bien fue descubierta en 1957, solo ahora se ha descubierto que sus progenitores esran de especies diferentes.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto Scarborough, liderado por Jason Weir, ha descrito la primera especie de ave híbrida conocida en la selva amazónica, el saltarín coronidorado (Lepidothrix vilasboasi). El estudio será publicado en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Una especie híbrida se forma cuando dos especies diferentes se aparean para producir una nueva que luego no es capaz de cruzarse con las especies de sus progenitores. En este caso, los padres son el saltarín de cabeza blanca (Lepidothrix nattereri), llamado así por las plumas blancas en la parte superior de su cabeza, y el saltarín opalescente (Lepidothrix iris), bautizado de este modo por sus plumas iridiscentes.

A través de una serie de pruebas genéticas, el equipo de Weir reveló que el saltarín coronidorado, descubierto en Brasil en 1957, pero que solo se volvió a ver hasta 2002, es de hecho una especie híbrida. Los científicos recolectaron muestras genéticas y de plumas. Luego secuenciaron una gran parte del genoma del saltarín coronidorado, incluyendo 16,000 marcadores genéticos diferentes. Los resultados mostraron que este es, aproximadamente, un 20% el saltarín de cabeza blanca y un 80% saltarín opalescente.

Los investigadores también recurrieron a la teoría coalescente, un modelo que explica cómo las variantes genéticas de una población determinada pueden haberse originado a partir de un ancestro común. Esto les permitió retroceder en el tiempo y averiguar en qué momento surgió el saltarín coronidorado. De acuerdo con los hallazgos los progenitores del saltarín coronidorado, divergieron de un ancestro común hace unos 300.000 años y 120.000 años más tarde surgió este.

"Si bien las especies de plantas híbridas son muy comunes – explica Weir en un comunicado –, son extremadamente raras entre los vertebrados. La mayoría de las especies de aves amazónicas divergieron de su pariente hace alrededor de 1,5 a 4 millones de años, por lo que estas son aves jóvenes en comparación”.