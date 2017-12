La vida nunca es fácil, eso todos lo sabemos, pero por muy grave que sea la adversidad frente a la que nos encontremos, lo más saludable es siempre buscar una solución al problema y confiar en que después de la tormenta siempre sale el sol. En el mundo de los espectáculos pasa lo mismo, digo, mientras no se pase a llevar a terceros, los malos momentos son sólo eso: malos momentos. Y está más que claro que los momentos nunca duran eternamente.

Ahora bien, según varios medios colombianos, Shakira parece no encontrar salida a un problema que vendría aquejándole hace ya bastante tiempo.

Luego de los recientes rumores sobre la difícil etapa que habría pasado la cantante junto al futbolista del Barcelona (que incluso llegaron a asegurar una separación definitiva), pareció que las aguas se calmaron y, una vez más, salió el sol después de la tormenta.

Dio la sensación de que ella y Piqué volvían al amor profundo, más renovados y felices que nunca.

Sin embargo, hace pocos días comenzó a circular un nuevo rumor respecto a la mujer que estaría haciendo rabiar de celos a Shakira. Según señalan los medios colombianos, ella aún no estaría lo suficientemente tranquila respecto a la situación amorosa que vive con el deportista.

Pero, ¿a qué responden los celos? ¿Son realmente fundados? ¿Hay evidencia que podría hacernos entender el malestar de Shakira?

Aparentemente no.

Ahora bien, ¿hay alguna mujer rondando por ahí?

Aparentemente sí.

Y se trata de la ex novia Piqué, Núria Tomás, quien, según los medios, no quiere abandonar la cabeza de Piqué. O, mejor dicho, Piqué no quiere sacársela a ella de la cabeza.

La española de 30 años fue pareja del futbolista antes de Shakira, lo que tendría a la estrella colombiana bastante preocupada.

¿Conoces a Núria?

Te la presentamos

https://www.instagram.com/p/BZePnZqFkAW/?hl=es&taken-by=nuria_tomas

Ella fue novia de Piqué antes de Shakira.

Sin embargo, y a pesar de las especulaciones de algunos medios, nosotros esperamos que las palabras sean sólo eso: especulaciones.

Una pareja sólida y estable como la de Shakira y Piqué no tiene porque ser interrumpida de esta manera.