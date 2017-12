La víspera de Navidad es para las parejas en Japón. Es un día de citas. Un día que detestan algunos hombres que no tienen con quién salir.

Unos 15 hombres, autodenominados Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares, salieron a las calles de Tokio en la víspera para protestar contra la Navidad, revela el sitio SoraNews24.

Mientras marchaban, los manifestantes pedían la destrucción de la Navidad y expresaban su rechazo a las parejas.

Esta protesta pública no es nueva. Lleva diez años realizándose y no se limita a la Navidad, pues este año también se manifestaron en el Día de San Valentín, lo que evidencia que su encono no es contra la Navidad como festividad religiosa, sino como día “romántico”, tal como se vive en Japón. (Prensa Internacional)