Près de 1,7 million de voyageurs sont attendus ce week-end dans les gares françaises.

El mundo | 23.12.2017 à 16h17 • Mis à jour le 23.12.2017 à 17h49

Plusieurs passagers rapportent, samedi 23 décembre, sur Twitter des difficultés pour acceso à leur train dans de nombreuses gares françaises, témoignant de wagons bondés et évoquant des surréservations, en ce fin de semana de forte affluence où près de 1,7 million de voyageurs sont attendus.

Sur les redes sociales, de nombreux voyageurs se sont fait l’écho de difficultés à encontrar des places, y compris quand ils avaient réservé leurs billets, notamment au départ des gares de Bercy et d’Austerlitz.

Contactée par El mundo, la SNCF reconnaît des difficultés et des tensions dans certaines gares du fait de l’affluence, en particulier celle de Bercy. Elle précise que tous leurs trains avec réservation circulent normalement. « Les trains étant réservés à 100 %, de nombreuses personnes se sont rabattues sur les TER et Intercités qui n’en nécessitent pas », précise la SNCF.

Trains supplémentaires affrétés

En gare de Bercy, de nombreuses personnes n’ayant pu trouver un TGV vers la Bourgogne au dernier moment ont convergé vers cette gare qui est le terminus des trains régionaux Bourgogne y Auvergne para París. La SNCF estime à 20 % le surplus de passagers dans cette gare par rapport à ses estimations. « Ce sont des trains que l’on prend comme un métro, sans aucune réservation », a expliqué au mundo un porte-parole.

Deux trains supplémentaires ont été affrétés ce matin pour hacer face à la demande, dont un TGV duplex qui a emprunté les voies TER vers Dijon. Au moins deux autres trains supplémentaires vont estar affrétés dans l’après-midi et la soirée. « Tous les passagers seront acheminés », assure la SNCF.

Surréservations

L’entreprise ferroviaire, interpellée sur les réseaux sociaux, tente d’orienter les passagers en les renvoyant vers des interlocuteurs.

@AlexandraLeport Bonjour, je vous invite à prendre contact avec le TER de votre région sur le lien suivant… https://t.co/X4u88SJnjO — SNCF (@SNCF)

requerir ([ “Twitter / widgets”]);

Elle a, cependant, reconnu tener pratiqué, comme elle le fait d’ordinaire, des surréservations, mais se défend d’avoir « voulu remplir à tout prix ».

Sur l’ensemble des vacances de Noël, du 22 décembre au 7 janvier, « ce sont plus de cinq millions de voyageurs qui sont attendus », précise la SNCF, et 14 000 trajets de TGV prévus.

A Paris, les gares de Lyon et de Montparnasse connaîtront les plus fortes affluences, avec respectivement 465 000 et 420 000 voyageurs attendus pendant le week-end de Noël, a souligné la SNCF.