Esta 1 herramienta sorprendente ayudará inmediatamente a hacer crecer su negocio

Una de mis principales prioridades de mi sitio web de viajes es la construcción de una relación con el público. Después de pasar horas creando contenido valioso y único, que desea compartirlo con tanta gente como sea posible. Una cosa que he encontrado para ser insustituible cuando se trata de edificio que comprometido audiencia: una lista de correo electrónico que creció de un pop-up en mi sitio web.

Correo de propaganda puede ayudar a convertir a los usuarios de una sola vez en devolver los lectores (Y / o clientes), en última instancia, ayudar a hacer crecer su negocio. Soy consciente de la idea de un saludo emergente puede ser percibido como spam. Sin embargo, una buena posición, agradable y acogedor opt-in puede hacer maravillas para la construcción de un público leal.

He descubierto que una pequeña ventana emergente que aparece en la esquina derecha de un minuto después de que el usuario ha estado en la página funciona mejor. Los lectores que ya estaban participando en el contenido y los distrae de que se desconectarlos de su experiencia. También mantengo mi usuario emergente de usar.

Aquí hay cuatro consejos para que la gente a inscribirse para su lista:

Determinar qué emergente fluye mejor con su marca.

Cuando digo “pop-up opt-in”, es probable que imaginar una imagen familiar: una caja surge en el centro de la pantalla, pidiendo su dirección de correo electrónico. Incluso podría tomar toda la pantalla, haciendo que la pequeña “x” en la esquina superior derecha difícil de encontrar. Pero en realidad hay unos pocos tipos diferentes de ventanas emergentes para elegir.

Yo uso el plugin de WordPress Sumo mí. Me permite elegir cuándo y dónde quiero que mi “constructor de la lista” para que aparezca. Puede aparecer después de un cierto número de clics, en un temporizador, o justo antes de un visitante está a punto de salir. También tiene las opciones de una pancarta en la que se mantiene fijo en la parte superior de una página, una caja que se desplaza con el usuario o el medio estándar de la página emergente.

Tiempo lo es todo. He encontrado que cualquier cosa menos de 30 segundos fue atraer a la gente lejos del contenido y también irritante lectores. Si se muestra demasiado pronto, podría desestimar sin pensarlo dos veces. Si se muestra demasiado tarde, el visitante puede sentir que ya han conseguido lo que necesitaban.

Utilizar el diseño para captar la atención correcta.

Prácticamente todos los plugins para la creación de opt-ins le dará las opciones de diseño, aunque algunos son más flexibles que otros. Usted no tiene que saber de codificación o diseño gráfico para hacer un opt-in que se adapte a la apariencia de su sitio. Por ejemplo, los colores que utilizo en la mía reflejan los colores en mi sitio, excepto que son más apagados. Demasiado color se percibe como demasiado agresivo pero que no tienen color en absoluto hizo el emergente más fácil ignorar.

Su nuevo opt-in es probable que automáticamente el código para aparecer en dispositivos móviles (pero no hace daño a doble control). Y si no se siente súper creativa por lo general puede elegir entre una selección de prefabricados, plantillas profesionales.

Pruebe su opt-in y no tenga miedo de ajustar.

Mapa de calor, por ejemplo, muestra los enlaces más populares en su sitio - al mostrar un mapa de donde los usuarios hacen clic más - que le ayuda a analizar el tráfico de su sitio. SUMO Me viene con el tiempo real de Google Analytics y Content Analytics que muestran cuánto de sus páginas se lee generalmente visitantes. Toda esa información puede influir no sólo en donde pones tu correo electrónico emergente, sino cómo simplificar y diseñar su sitio para participar más visitantes.

Mantenlo simple.

Un pop-up que pide demasiada información puede ser una experiencia desagradable para muchos lectores y probablemente no conseguir muchas respuestas. Pidiendo una dirección de correo electrónico es normalmente suficiente información de que la gente está dispuesta a dar, pero todavía le da algo con qué trabajar.

Llamar la atención del lector y mediante una llamada a la acción de una manera positiva puede ser un desafío. Afortunadamente, muchos servicios emergentes de correo electrónico son gratis (aunque la inversión en un servicio más sofisticado es también beneficioso). Si el diseño de su emergente con el consumidor ocupado en cuenta y considerar los resultados de su análisis, se puede fácilmente utilizar esta herramienta para mantener a su público regresando por más.

Llamar la atención del lector y mediante una llamada a la acción de una manera positiva puede ser un desafío. Afortunadamente, muchos servicios emergentes de correo electrónico son gratis (aunque la inversión en un servicio más sofisticado es también beneficioso). Si el diseño de su emergente con el consumidor ocupado en cuenta y considerar los resultados de su análisis, se puede fácilmente utilizar esta herramienta para mantener a su público regresando por más.