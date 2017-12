EL INFORME DE PAGOS MÓVILES: Estrategias clave que los proveedores de billeteras pueden implementar para romper con un crecimiento decepcionante

Esta es una vista previa de un informe de investigación de BI Inteligencia, servicio de investigación de primera calidad de Business Insider. Para obtener más información sobre BI Inteligencia, haga clic aquí.

En los EE.UU., el espacio billetera móvil en la tienda se está convirtiendo cada vez más apretado. La mayoría de los clientes tienen una opción proporcionada por su proveedor de teléfonos inteligentes, como Apple, Android, Samsung o de pago. Pero aquellos suelen complementarse con una gran variedad de opciones de otros jugadores, que van desde firmas tecnológicas como PayPal, a los bancos y emisores de tarjetas, a las principales tiendas y restaurantes.

With that proliferation of options, one would expect to see a surge in adoption. But that’s not the case — though BI Intelligence projects that US in-store mobile payments volume will quintuple in the next five years, usage is consistently lagging below expectations, with estimates for 2019 falling far below what we expected just two years ago.

As such, despite promising factors driving gains, including the normalization of NFC technology and improved incentive programs to encourage adoption and engagement, it’s important for wallet providers and groups trying to break into the space to address the problems still holding mobile wallets back. These issues include customer satisfaction with current payment methods, limited repeat purchasing, and consumer confusion stemming from fragmentation. But several wallets, like Apple Pay, Starbucks’ app, and Samsung Pay, are outperforming their peers, and by delving into why, firms can begin to develop best practices and see better results.

Un nuevo informe de BI Inteligencia aborda cómo el volumen de pagos móviles en la tienda crecerá hasta el 2021, ¿por qué eso es por debajo de las expectativas pasado, y qué casos exitosos puede enseñar a otros jugadores en el espacio. También emite recomendaciones prácticas que varios proveedores pueden tomar para mejorar su rendimiento y competir mejor.

Éstos son algunos de los puntos clave:

Los Estados Unidos en la tienda de pagos móviles a avanzar de manera constante a una tasa de 40% de crecimiento anual compuesta (CAGR) para golpear $ 128 mil millones en 2021. Eso es suprimida por grandes vientos en contra, sin embargo - este es el segundo año consecutivo que el BI Inteligencia ha reducido a la mitad su tasa de crecimiento proyectada .

Para alimentar por delante, carteras estadounidenses deben mirar a los bolsillos de éxito. Los bancos, comerciantes y proveedores de tecnología podría cada beneficio de la implementación de estrategias que han funcionado durante los primeros líderes, incluyendo la eliminación de la fragmentación, la mejora del proceso de compra, y la creación de repetición de compra.

La construcción de múltiples capas de valor es clave para salir adelante. Añadiendo valor a la experiencia del usuario y hacer carteras tan simple y sin fricción como sea posible son fundamentales para fomentar la adopción y el mantenimiento de los consumidores comprometidos.

En total, el informe:

Los tamaños del mercado de pagos móviles de Estados Unidos dentro de la tienda y examina factores de crecimiento.

Los análisis vientos en contra que se han suprimido adopción.

Identifica tres proveedores cambios estratégicos pueden hacer para mejorar sus resultados.

Evalúa bolsillos de éxito en el mercado.

Proporciona información procesable que los proveedores pueden implementar para mejorar los resultados.

