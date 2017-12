La journaliste remplace Jean-Marc Four qui va s’occuper de la nouvelle direction de l’information internationale du groupe public. Une nouvelle entité dénoncée par les syndicats SNJ et SNJ-CGT.

Après trente-trois ans à TF1, la journaliste Catherine Nayl va reemplazar en janvier Jean-Marc Four à la direction de l’information de Francia Inter, a-t-on appris vendredi 22 décembre.

Catherine Nayl, 57 ans, a rejoint la rédaction de TF1 dès 1984 comme reportrice au service informations générales. Après tener dirigé les journaux télévisés et les informes de la chaîne, elle est nommée en 2008 directrice de l’information de TF1. De 2010 à 2017, elle fut directrice générale adjointe du groupe TF1, chargée de l’information pour TF1 et LCI.

tener informes Jean-Marc Four, 51 ans, à France Inter depuis 1989 et directeur de la rédaction depuis 2014, deviendra directeur de l’information internationale de Radio France . Il sera chargé d’organiser la nouvelle direction de l’information internationale du groupe radiophonique public (qui comprend notamment France Inter, France Info, France Cultura ), dont la création est prévue pour la rentrée 2018.

Cette nouvelle entité est dénoncée par les syndicats SNJ et SNJ-CGT comme étant « une nouvelle étape vers la fin des rédactions ». « On démonte Radio France brique par brique, malgré – ou à cause – des succès de ses chaînes. La concurrence doit se frotter les mains ce soir », a réagi, dans un communiqué, l’intersyndicale.