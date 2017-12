Il responsabile dei soccorsi umanitari dell’Arabia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah, ha dichiarato che tutti i porti in Yemen hanno riaperto ai soccorsi e che i porti di Hodeida e Salih stanno accogliendo navi commerciali con carichi di aiuti e benzina. La notizia viene riportata dalla stampa saudita. La nave cargo Bahia Danas è arrivata il 23 dicembre nel porto di Hodeida con un carico di 13.808 tonnellate di benzina, riferisce Al Arabiya. La coalizione araba a guida saudita ha confermato che Hodeida rimarrà aperto per 30 giorni per ricevere i rifornimenti commerciali e i soccorsi. Al Rabeeah ha sottolineato che il centro per i soccorsi umanitari del re Salman provvede a inviare assistenza umanitaria in 39 Paesi in quattro continenti e ha avviato 257 progetti realizzati attraverso più di un centinaio di partner locali e internazionali per un totale di 895 milioni di dollari. Solo in Yemen sarebbero 166 i progetti di assistenza umanitaria realizzati dal gruppo saudita.

