El concepto de adicción sexual es controvertido. No es un diagnóstico clínico reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría y desde hace un tiempo ha sido cuestionado por psicólogos como David Ley, autor del libro de 2014 The Myth of Sex Addiction, y neurocientíficos como Nicole Prause, que en 2013 publicó un estudio junto a la Universidad de California en Los Ángeles sobre las respuestas cerebrales a las imágenes sexuales que estaban vinculadas al deseo y no a la adicción . Pero eso no ha impedido que los grupos de apoyo a la adicción al sexo como ASAA obtengan seguidores en todo el mundo. Solo en Los Ángeles hay más de 60 reuniones semanales diferentes, incluidas dos en una cárcel para hombres.

Sacó su teléfono y leyó las 12 características de la adicción al sexo y al amor, que iban desde el miedo al abandono hasta el miedo al compromiso . Estaba bastante seguro de que no tenía ninguna de esas características, pero algunas me hicieron pensar. Claro que no me importaría involucrarme sexualmente o emocionalmente a otras personas sin conocerlas pero ¿qué no tenían los 20 y tantos con un perfil de Tinder? ¿Quién de nosotros no se había sentido a veces un tanto vacío al estar solo?

