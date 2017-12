La andadura del paquistaní Adil Sanwal en Grecia, adonde llegó hace dos años cuando tenía 16, ha ido de la mano de estas ONG. Recién cumplida la mayoría de edad, el chico, que quiere ser fotógrafo profesional —despliega un apreciable talento como reportero de calle en la red social Instagram, con instantáneas en blanco y negro—, vive en un albergue de Praksis y Care en el centro de Atenas destinado a facilitar la transición a la vida adulta a los menores no acompañados cuando cumplen 18 años. “Me marché en busca de un futuro mejor. He pedido asilo, porque me quiero quedar aquí”, musita Adil con la cámara al lado. Los nacionales de Pakistán no son en teoría candidatos a recibir protección; sirios y en menor medida iraquíes son los principales beneficiarios según estipula el pacto migratorio UE-Turquía .

