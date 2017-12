Le doy gracias a Dios por mis seres queridos que no vieron esto. Aquellos que ya no están porque murieron, y aquellos que ya no están porque están fuera del país. Nunca pensé que en una navidad a cambio de estar colocando regalos a los pies de mi pino de navidad o preparando la cena navideña estaría llena de incertidumbres por el futuro de Venezuela , preguntándome, ¿quiénes realmente podrán salvar a una población de un genocidio, y cómo? Sin embargo, en esta navidad del 2017, no permito que me castren desear: ¡Feliz Navidad!

Si esa afirmación es cierta o no, no lo sé. Pero en ese instante pensé en los que mueren de mengua en sus casas, en los hospitales por falta de medicinas, los que se entregan a morir para que sus familias no sufran buscando medicinas que no se encuentran o sus costos son inalcanzables; los que mueren de hambre. Pareciera que el exterminio y la migración en estampida, es política de estado.

Y me quedé. El pasado diciembre, otro escritor, esta vez Carlos Alberto Montaner, me alertó con profunda preocupación: “cuídate, cuídate mucho en Caracas”. Su piel curtida por el conocimiento del comunismo sabía lo que me estaba diciendo. Y así es. Es el aire del comunismo. Se siente. Se huele. Y duele. Duele mucho. De aquel escrito del 2015 han pasado un poco más de dos años. Hoy todo está exponencialmente peor. No voy a escribir cifras, ni estadísticas. Ellas sobran. Ni aún en el deslave de diciembre 1999 se vivió esta tragedia. El deslave fue una tragedia pero originada por la naturaleza. Lo que hoy ocurre en Venezuela es un criminal plan que fue milimétricamente diseñado hace muchos años: la destrucción de la Nación para utilizarla como base de las mafias nacionales e internacionales. Y todo se ha acelerado vertiginosamente.

“Nunca llegué a imaginar que me sentiría como una corresponsal de guerra en mi país. Es la guerra que pasa frente a tus ojos, aunque no escuches bombas, no veas humo, ni edificaciones destruidas, ni cadáveres en la calle, ni oyes gritos. La diferencia de esta guerra es que el grito de los venezolanos no lo escuchas, lo ves en las filas, interminables filas para buscar algún alimento, y al final regresar con las manos vacías.”

El alumbrado público casi no existe. Esa oscuridad es mi acompañante. Aquellas luces de Navidad ya no están. Al llegar a casa, me sorprendo ver a lo lejos un balcón donde un arbolito con tímidas luces me recuerda que estoy en Navidad. Pero es que aquella palabra mágica, Feliz Navidad, ya no se escucha en este diciembre de 2017. Es extraño oírla, es extraño desearla porque hay tanta tristeza que decirla suena como un cinismo. Hay un silencio interno, una desesperanza.

Ya no puedo cambiar de rumbo, disminuyo la velocidad, me ordenan bajar la ventanilla, solo la bajo un poco, decidida a arrancar a toda velocidad, si noto algún movimiento extraño. Uno de los hombres se acerca, con los brazos cruzados y puedo observar su arma que esconde en su brazo izquierdo. Me permitió seguir. Arranco a velocidad, no encuentro obstáculos porque casi no hay carros en la vía.

21 de diciembre, escribo desde Caracas. La ciudad está a oscuras desde muy temprano, desde hace mucho tiempo. Desolada, abandonada y en silencio. Sus calles destruidas. Negocios cerrados. Es lo que me encuentro con voy camino a casa. En una calle me topo con una alcabala de hombres con uniformes de fuerzas de “seguridad”, en ese instante no sé qué hacer, porque no sé quiénes son esos hombres, porque no sé si son delincuentes armados por el régimen con el objetivo de secuestrar.

