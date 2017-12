Zu dem Selbstmordanschlag in Kabul bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, der Attentäter sei ein Teenager gewesen. Er riss sechs Menschen mit in den Tod, drei weitere wurden verletzt. Die meisten Opfer hätten in einem Auto gesessen, das vorbeigefahren sei, als der Attentäter den Sprengsatz zündete. Was genau das Ziel des Anschlags gewesen sei, sei noch unklar. Er habe sich aber nahe dem Eingang zu Büros des Geheimdienstes NDS ereignet. Der Tatort im Viertel Schaschdarak liegt zudem in der Nähe der US-Botschaft und des Nato-Hauptquartiers. In seiner Botschaft erklärt der IS, das Geheimdienstbüro angegriffen und etwa 30 Menschen getötet zu haben.

Bei zwei Anschlägen in Afghanistan sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Im Zentrum der Hauptstadt Kabul sprengte sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr Ortszeit im dichten Berufsverkehr ein Selbstmordattentäter in die Luft. In der südlichen Provinz Helmand starben bei einem Anschlag mit einer Sprengfalle bereits in der Nacht mindestens sechs Polizisten.

In Kabul sprengt sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Jugendlicher in die Luft, der IS reklamiert den Anschlag für sich. Im Süden des Landes fahren Polizisten in eine Sprengfalle. Insgesamt sterben mindestens 13 Menschen.

