“Es una historia increíble. Me llevó a las lágrimas porque he oído otras historias como ésta de niños pequeños y me recuerda que este mundo está lleno de personas cariñosas y amables. Los niños no merecen nada más en este mundo que tener la sensación de que están seguros, amados y son especiales”.

La foto captura el rostro de una madre que ve a su hijo ; a quien no puede abrazar, bañar, vestir, hacer cariño o tocar libremente; acostarse sobre su nuevo perro de servicio por propia voluntad con una cercanía intencionada y no expresada . Esta es la cara de una mamá que ha visto a su hijo experimentar incontables interacciones sociales fallidas en el jardín de niños, todo en un intento por tener un amigo. Cualquier amigo. Cualquier tipo de conexión. Se ha sentado con su hijo mientras el llora por la noche durante meses porque no tiene conexiones consistentes fuera de la familia, no importa cuánto trate y no importa cuán duro trabaje en sus terapias. No se concreta en el mundo para él.

