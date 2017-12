Frente a los magistrados, Edna y Edgar se sientan en primera fila y se dan la mano. Habla la justicia queretana. La moral y la costumbre también están presentes en la honorable sala. Los magistrados admiten que se cometieron fallos en el anterior juicio, pero deciden seguir manteniendo en prisión a McPherson mientras se comprueba si realmente es posible que no supiera de su embarazo. La presunción de inocencia se transforma en ese momento en presunción de culpabilidad, algo que va en contra del recién creado Sistema Penal Acusatorio. El pesimismo y la tristeza envuelven la sala de audiencias. Edna y Edgar, con la cara desencajada intentan comprender qué dicen los magistrados del tribunal con su lenguaje técnico y enrevesado, cazando palabras clave que les den una pista de lo que ocurre. Su hija no va a ser libre, aunque solo les separan 10 minutos en coche, esta Navidad no podrán estar juntos. Los ojos se les llenan de lágrimas. La justicia queretana no pasa por alto que el bebé que nació era una niña y por lo tanto deciden que en el próximo juicio se debe aplicar la “doble perspectiva de género” en el nuevo veredicto.

Los padres de Dafne, Edna y Edgar, tienen esperanzas de poder abrazar a su hija en las próximas horas. Están nerviosos. Tani, como llaman a su hija, “es una persona muy tranquila, muy noble, no es muy amiguera casi siempre estaba en la casa con su hija, Lía”, cuenta Edna Veloz. Ella se ha convertido en la madre de su nieta de 7 años que cada vez pregunta más por su mamá. Sus abuelos le han dicho que está en el hospital, pero la niña intuye que está en otra parte y quiere verla. “Con el amparo me dieron la esperanza de volver a ver a mi hija. Mi mayor esperanza es salir de aquí, que me den mi libertad para poder estar con Lía de nuevo. Ella es la que me motiva a salir y a no darme por vencida. Quiero recuperar el tiempo que pasé lejos de ella y empezar de cero. Sacarla adelante con mi trabajo, trabajar y volver a estar con mi familia”, dice Dafne por teléfono.

“Dafne está presa porque según la fiscalía y los jueces de Querétaro, no actuó con base a su instinto materno, porque no reaccionó como tenía que haberlo hecho según su estereotipo. Un parto fortuito, espontáneo, yo no lo controlo. En ese momento ella tuvo a su hija en el baño pero no decidió parir ahí”, explica su abogada, Karla Micheel Salas, de la organización Grupo de Acción, minutos antes de que comience la audiencia donde se decidirá si se concede a la joven un amparo para que quede en libertad. Su defensa explica que se trata de un caso de violencia obstétrica y no de asesinato.

El 17 de febrero de 2015, una mujer llamada Dafne McPherson —de 26 años— empezó a sentirse mal en su puesto de trabajo como dependienta en el Liverpool de San Juan del Río, Querétaro. Sudores fríos y una punzada en el vientre le hicieron ir corriendo al baño de empleados. Después sintió que “una liga” se rompía dentro de ella y un fuerte dolor en el torso le partió por dentro. Solo pudo bajarse las medias y las bragas. Acababa de dar a luz, ahí, en pleno inodoro. Con un desgarro que casi le llegaba al ano y en pleno shock hipovolémico, Dafne no supo hasta ese momento que estaba embarazada, que acababa de tener un parto fortuito ni el infierno que viviría después. “Tenía miedo. Tenía mucho miedo. Hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Perdí el conocimiento. Cuando reaccioné estaba la enfermera, le abrí la puerta y ella me dijo que todo iba a estar bien. Me tuvieron mas de una hora con los paramédicos diciéndome que me iban a ayudar, me tomaban de la mano, pero no me hicieron nada. Cuando me llevaron al hospital dejaron a mi bebé ahí”, explica McPherson entre sollozos desde la cárcel de Querétaro donde lleva dos años presa.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.