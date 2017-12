Les 18-34 ans, plus familiers des applications mobiles permettant cette pratique, sont les plus prompts à se séparer d’un cadeau tout juste reçu. Seul un quart des personnes avoue toutefois à ceux qui leur ont offert le présent en question que ce dernier a été revendu. D’ailleurs, selon OpinionWay les cadeaux des parents, des frères et sœurs et des conjoints sont pratiquement toujours épargnés.

Et les trocs et reventes débutent dès le jour de Noël. Selon OpinionWay, les cadeaux les plus facilement revendus sont les CD et DVD, les jeux vidéo , the books et les objets de décoration. Des « best-sellers », parfois offerts en double, mais toujours facile à revendre .

