The Popular Party has reported to the Central Electoral Board Inés Arrimadas interview on ABC published the day prior to 21D reflection in Catalonia. ABC explains on its websiteThe PP accuses the newspaper of having "mood of violating" the Electoral Law for publishing "electoral propaganda" on the day of reflection and asks the Electoral Board to refer the complaint to the prosecutor if could have committed an offense under Article 144.1 the LOREG. If so, it could result from a fine to criminal liability for the director of ABC, Beito Rubido.

La actitud del PP ante las entrevistas en jornada electoral no siempre ha sido la misma. La entrevista más notoria y relevante que Mariano Rajoy ofreció para ser publicada en una jornada de reflexión se realizó en 2004, dos días después del atentado yihadista del 11M en Atocha y un día antes de las elecciones generales del 13 de marzo en las que él era candidato frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy, que ya no formaba parte del Gobierno sino que ejercía exclusivamente de candidato y secretario general del PP, protagonizó una portada de El Mundo con un titular en portada que es recordado con frecuencia: “Tengo la convicción moral de que ha sido ETA”.

As Rosa Maria Artal recalls This extensive article on this election day, On an inside page a photo appears in extreme close-up of secretary general of the PP meditating and interview unfolds. The headline is: "Now would be good to have a government with absolute majority."

es

قالب وردپرس