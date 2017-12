Asegura que el proceso de entregarlas es delicado. Hay que llevar un balance entre el hambre y la solidaridad, para poder repartir en varios puntos sin que la gente se vuelque al carro en busca de más. El año pasado creía que estaría una hora recorriendo Caracas entregando las arepas, pero no les duraron ni media hora. Este año no sabe cuánto durará la carga o si le alcanzará para ir a varios puntos de la ciudad, pero no se amilana. “Esta es una de las experiencias más agridulces de la vida, uno se siente feliz de ayudar a alguien pero por otro lado es desesperante no poder hacer más”, asegura.

