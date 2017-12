The clocks of your life

El libro publicado por Paidós se centra en tres aspectos cotidianos de nuestra vida diaria. En primer lugar, Garaulet explica de forma amena y sencilla los cronotipos , that is to say, por qué algunas personas son más trasnochadoras o madrugadoras que otras , lo que tradicionalmente se conoce como búho o alondra , para después destacar la importancia de mantener buenos hábitos de sueño. La experta explica en Watches your life por qué dormir mal no es bueno para nuestra calidad de vida. El impacto negativo sobre nuestro peso, la disminución de las defensas o el riesgo de enfermedades como la diabetes son algunas de las razones que enumera para enfatizar la necesidad de dormir mejor a diario.

