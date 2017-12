Cuando el caso Mayer estalló, las mujeres ya estaban en alerta. La empatía solidaria ya estaba patente en las protestas callejeras en la canción “companheira, me ajude. Eu não posso andar só. Sozinha, ando bem, mas com você, ando melhor” [Ayúdame, compañera. No puedo andar sola. Sola, ando bien; pero contigo, ando mejor], repetida en un gesto de sororidad que no hacía más que multiplicarse exponencialmente desde la Primavera Feminista de 2015.

