Les forces gouvernementales se sont rapprochés des fronts est et sud de Beit Djine, bénéficiant d’un appui aérien et de tirs d’artillerie d’une intensité considérable. Elles disent to have encerclé le village de Mughr Al-Mer, sur les contreforts du mont Hermon.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.