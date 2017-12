Anche quest’anno la Spagna è impazzita oggi per El Gordo, la storica lotteria natalizia vissuta da tutto il paese come una festa nazionale. Tutte le televisioni hanno trasmesso in diretta la cerimonia dell’estrazione da parte degli allievi del secolare collegio San Ildefonso di Madrid. Ogni anno dal 1832 i ragazzi estraggono le magiche palline da una sfera di cristallo e ne cantano i numeri e il valore corrispondente. Complessivamente sono stati assegnati 15.304 premi, per un valore globale di 2,3 miliardi. Per seguire l’estrazione tutta la Spagna si ferma e rimane incollata alla tv. Il primo premio da 4 milioni, diviso in decimi da 400mila, ha premiato biglietti venduti un po ovunquen in Spagna, a Lugo, Malaga, Jaca, Baeza, Santander, Cadice e Madrid. I siti dei giornali sono pieni di storie di vincitori felici ma anche dei bambini che con le palline estratte fanno vibrare il paese.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.