Donald Trumps Ex-Chefberater Stephen Bannon hat in einem Interview Einblicke in den monatelangen Machtkampf im Weißen Haus nach der US-Präsidentschaftswahl gegeben. Im Magazin "Vanity Fair" bezichtigte der 64-Jährige die Tochter des Präsidenten, Ivanka Trump, der "Quell aller schlechten Ratschläge" gewesen zu sein. Schon am Wahlabend im November 2016 habe es demnach Unstimmigkeiten über den Tonfall gegeben, den Trump in seiner Siegesrede anschlagen sollte. Ivanka und ihr Ehemann, Jared Kushner, hätten dafür plädiert, sich versöhnlich zu zeigen – ganz anders als Bannon.

