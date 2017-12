The election results could put the Catalan economy on the brink of recession, with declines in investment and consumption. The potential impact on Spanish GDP is 2.5 points over the next two years.

The election results have increased uncertainty about the future of Catalan and Spanish economy. The absolute majority they have achieved independence parties committed the standardization achieved after application of 155 and could have an impact on the growth of Spain approximately 30,000 million euros over the next two years.

Esta cantidad equivale a 2,5 puntos del crecimiento del PIB nacional previsto hasta 2019, según los cálculos realizados por el Banco de España sobre los efectos de la crisis si se prolongara la incertidumbre experimentada en octubre. La entidad también alertaba de que, en este caso, Cataluña podría entrar en recesión durante los próximos trimestres. Muy similares son los cálculos compartidos por Juan José Méndez, director de estudios y proyectos de Ceprede, que cifra el impacto potencial de una incertidumbre prolongada sobre la economía catalana en una horquilla “entre el 2% y el 2,5%, con lo que el crecimiento económico en 2018 podría ser cercano a 0”.

De “inquietud y descenso significativo” en la actividad económica es el escenario anticipado por José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y Freixenet. En una conversación con EXPANSIÓN el día anterior a la votación, el directivo catalán reafirmaba su intención de convocar una junta de accionistas para aprobar el traslado de la emblemática empresa de cava.

El de Freixenet no sería el único traslado que se produciría de confirmarse el triunfo independentista. Este resultado probablemente reactivará la fuga de empresas, en la que más de 3.000 compañías han trasladado su sede social fuera de Cataluña y cerca de 1.500 se han llevado también su domicilio fiscal. Pero en opinión de Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, este éxodo podría entrar en una nueva fase con “el traslado de oficinas comerciales y actividad productiva”. En términos similares se manifesta José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económico, que en la presentación del último informe realizado por la entidad aseguraba que estos traslados podrían ser inminentes. Esta deslocalización se produciría fundamentalmente en las grandes empresas, que podrían asumir los elevados costes que tiene este proceso y disponen de otros centros productivos que absorberían la actividad que se marcha de Cataluña.

Fall in investment

Esta fuga de compañías estaría acompañada de un brusco descenso de la inversión empresarial en Cataluña. Aunque resulta complicado cuantificar su importe, un primer indicio ya lo proporcionaron los datos sobre inversión extranjera hasta el tercer trimestre de 2017, que se hundió un 75% -1.522 millones menos- respecto al mismo periodo del año anterior. El efecto podría ser similar en la inversión doméstica, que como recuerda Lacalle, “realmente toma decisiones más agresivas”. Tras los resultados de las elecciones, probablemente regrese la percepción empresarial de que en Cataluña no está garantizada la estabilidad política, económica y jurídica. A esto se suma el horizonte de una independencia catalana, que aunque todavía resulta lejano, hace que empresarios e inversores sean especialmente prudentes.

Este descenso en la inversión extranjera, unido a la pérdida de reputación sufrida por Cataluña como consecuencia de la crisis, podría hacer que la región perdiera su capacidad de atracción para las empresas tecnológicas. Un reflejo de esta situación sería que Barcelona dejara de ser la sede del Mobile World Congress, una posibilidad que empezó a asomar en octubre y subió enteros tras los resultados de ayer.

El hundimiento en la inversión empresarial estaría acompañado por una fuerte caída en el consumo, que será más grave cuanto mayor sea la sensación de inestabilidad transmitida por los líderes independentistas. Se trata de un fenómeno habitual en todas las crisis, una situación ante la que las familias reaccionan aumentando el ahorro para estar prevenidas ante lo que depare el futuro.

Los productos que más sufrirán este descenso son aquellos que no son de primera necesidad. Esto se refleja ya en los resultados de pasado mes de octubre, donde según Méndez, “se aprecian caídas en todos los artículos que no son de alimentación”. El descenso es especialmente acusado “en los productos cíclicos, como los muebles y los electrodomésticos”.

Otros sectores que se podrían ver especialmente afectados serían aquellos que comercializan bienes que requieren un mayor desembolso, como son el inmobiliario y el automovilístico, que ya han sufrido una importante caída en los dos últimos meses. Además de los sectores más vinculados al consumo, Lacalle destaca los efectos en la actividad industrial.

La disminución en las compras de los consumidores catalanes no será compensada por los extranjeros. El turismo internacional seguirá cayendo después del fuerte deterioro en la imagen exterior que ya han sufrido tanto Barcelona como Cataluña tras los acontecimientos posteriores al referéndum ilegal del 1-O. Según Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía en el IE, el descenso será especialmente acusado “si vuelven las huelgas de país” u otras movilizaciones y disturbios callejeros. Este experto también destaca el efecto cascada que se produciría en la restauración y otros sectores como el comercio y la hostelería, que ya perdió cerca del 15% de sus ingresos el pasado octubre.

Cut growth

The conjunction of these events cause the Catalan growth is negative or zero, according to the aforementioned estimates of the Bank of Spain and Ceprede. A similar scenario is the man who foresaw the Fiscal Responsibility independendiente Authority (trade show) in a report released in early October amounted potential cost of the secessionist crisis on Catalan GDP by about 2.7 points, which is put an end to the economic recovery.

Sin embargo, resulta más complicado cuantificar el impacto que la crisis catalana tendría en el crecimiento de España. Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS en España, recuerda que “la inmensa mayoría de proyectos de inversión o contratación que se suspenden o cancelan en Cataluña no se trasladan a otras regiones, sino que directamente se pierden”. Además, regiones como Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid o Baleares también sufrirían como consecuencia de la caída en los pedidos que llegan desde Cataluña.

De los expertos contactados por EXPANSIÓN, el más optimista es David Val, analista de Afi, para quien la victoria de los independentistas “no debería generar un impacto muy fuerte en el corto plazo”. Según sus cálculos, elaborados antes de conocer los resultados, el efecto de la crisis catalana en el PIB de 2018 será de dos décimas.

Por contra, Juan José Méndez, de Ceprede, habla de una horquilla más amplia, entre 0,5 y 1,5 puntos. Según explica, el impacto sobre el empleo sería la creación de 100.000 puestos de trabajo menos el próximo año -actualmente se espera que se generen 370.000, con lo que se perdería casi la cuarta parte- y el paro sería 0,5 puntos superior. En noviembre, la Airef ya estimaba que el escenario de máxima incertidumbre podría restar ocho décimas adicionales al crecimiento del PIB en 2018, que se quedaría en el 1,5%. Por su parte, BBVA calculaba un efecto potencial máximo de 1,1 puntos. Aunque por el momento son sólo previsiones, podrían hacerse realidad si los independentistas mantienen su desafío contra el Estado y la inseguridad regresa a las empresas y los mercados.