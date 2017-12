Aunque quizás nuestra revolucionaria Udream se vincule más a aquellos visionarios que no tuvieron miedo de chocar con prejuicios morales ni obstáculos legales, y se propusieron ensanchar el cauce de lo posible, con no poco rechazo en sus inicios. Estamos pensando en la famosa app de alquiler de vientres, U-Tero, que puso fin drásticamente a la absurda polémica sobre la gestación subrogada, creando la gran red en la que hoy interactúan parejas que no pueden o no quieren procrear, con mujeres altruistas que entienden que no tiene sentido limitar la capacidad reproductiva de la mujer a solo uno o dos hijos, pudiendo tener una docena a lo largo de su vida fértil, y satisfacer así a otras tantas familias. O yendo un paso más allá, esa otra plataforma colaborativa que estimuló el intercambio de órganos, sustituyendo al ineficiente sistema de donación existente hasta entonces. Y por supuesto, la que más resistencia encontró: Love4U, otro apabullante éxito de la nueva economía colaborativa, la red que pone en contacto a personas con déficit sexual y personas con superávit sexual, encontrando así espacio para la mutua satisfacción de necesidades a la vez que una recompensa para quienes libremente deciden compartir su capacidad sexual, y que todavía hoy provoca ataques moralistas de quienes insisten en equiparar el sexo colaborativo con la prostitución de toda la vida. ¡Nada que ver!

