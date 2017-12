Nadie cuestiona que, efectivamente, las autopistas por las que transitan los bits fueron construidas —y son mantenidas— por las telecos. Pero este no tiene por qué ser un argumento conclusivo. Javier Rodriguez Zapatero fue director general de Yahoo! en España y posteriormente de Google para Iberia y Turquía. Esta discusión, la de si las OTT debían de pagar o no por el uso de la infraestructura, no es nueva para él. “En el fondo se habla de la cadena de valor: yo, la teleco, he ganado mucho dinero y ahora tú, que eres una OTT ganas más que yo… Ya, ¿pero qué es lo que da más valor al usuario: poder consultar su correo electrónico, ver vídeos en streaming o tu capacidad de dar conexión?”, expone el actual presidente del ISDI.

