Das prächtige Umfeld dürfte auch im kommenden Jahr anhalten, weil die weltweite Geldpolitik insgesamt expansiv bleiben dürfte. So erwarten die Analysten von Lyxor Research, dass die EZB und die Bank of Japan sich Zeit lassen werden, ihre geldpolitische Unterstützung zurückzufahren, solange der Aufschwung und die Inflation nicht eindeutig gesichert sind. Davon dürfte auch die Aktie von Vonovia profitieren, die außerdem durch die hauseigene Akquisitionspolitik gefragt ist. Seit Jahresanfang ist sie um mehr als ein Drittel auf neue Rekordhochs gestiegen und hat damit den Dax, der um knapp 15 Prozent zugelegt hat, klar abgehängt. Damit liegt der Börsenwert bei beachtlichen 20,1 Milliarden Euro. In den ersten drei Quartalen hat Vonovia die Mieteinnahmen um 8,1 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro gesteigert. Der Konzern profitierte zudem von der deutlichen Aufwertung seines Immobilienvermögens. Der Wert war im Jahresverlauf um 14 Prozent auf 30,9 Milliarden Euro gestiegen. Auch als Basiswert für zahlreiche Produkte war Vonovia zuletzt sehr gefragt wie die zahlreichen Wertpapiere auf den Dax-Wert an den unterschiedlichen Börsen wie etwa gettex zeigen.

Zwar gebe es Engpassfaktoren wie zunehmende Baulandknappheiten und einen Mangel an Planungskapazitäten in den Kommunalverwaltungen, die den Wohnungsbau bremsen. Grundsätzlich sind die Rahmenbedingungen aber nach wie vor positiv: Die Bausparte profitiert weiterhin von den niedrigen Zinsen, der ausgesprochen guten Arbeitsmarktlage sowie von den Wanderungsbewegungen insbesondere in die Großstädte und somit einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum", so der Verband. Doch der Immobilienbau sollte schneller vorangehen. Obwohl die Preise weiter deutlich steigen, wird immer noch nicht genug investiert, was ein deutlicheres Handeln des Staates in Form von Direktinvestitionen benötigt. Dies gilt auch deshalb, weil steigende Mieten auf der einen und ansteigende Vermögenswerte auf der anderen Seite negative Verteilungseffekte mit sich bringen.

Laut den Berechnungen des Finanzdienstleisters Dr. Klein lagen die Häuserpreise in München im dritten Quartal um 19,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, Wohnungen waren um 12,5 Prozent teuer. In anderen Metropolen sieht die Lage ähnlich dramatisch aus. So kosteten Häuser in Frankfurt um 13,2 Prozent mehr, und Wohnungen um 18,1 Prozent. Zuletzt warnte die Deutsche Bundesbank vor dem kräftigen Anstieg der Immobilienpreise, zumal dieser längst von den Metropolen auf immer mehr kleine Städte und Gemeinden übergeschwappt ist.

