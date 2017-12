Bereit für den Showdown? Denn Perry nimmt es noch mit Prinz Piggy auf. Wie der Kampf ausgeht, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Auf Instagram jedenfalls bewirbt Perry den Clip eifrig. Und sie nutzt die Gelegenheit noch für ein bisschen Lebensweisheit. Während sie so über das vergangene Jahr nachdenke, so Perry, da dränge sich ihr eine neue Definition von "gewinnen" auf. "Die Definition von 'gewinnen' ist für mich in diesem Jahr einfach Zufriedenheit und Dankbarkeit gewesen", klärt sie auf. Mal sehen, wie sie 2018 zu siegen gedenkt.

Zunächst arbeitet sich Perry an Marie Antoinette ab. Deren Tag beginnt im Bett mit Iced Coffee und Funkelsmartphone. Eingeschnürt in einen fliederfarbenen Keuschheitsgürtel und ein nicht minder pastelliges Korsett macht sie sich über einen scharfen Snack her, dessen Hersteller ganz offensichtlich das pompöse Video mitfinanziert hat. Dem Hofstaat gefällt das nicht. Der stopft sich den Schlund mit Kuchen voll. Schließlich war das ja bei der französischen Vorlagenfigur so, nicht wahr – wenn kein Brot, dann halt Kuchen.

