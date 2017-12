LIMA – Il presidente del Peru’ Pedro Pablo Kuczynski ha annunciato nella serata di ieri di aver concesso l’ “indulto umanitario” all’ex presidente del paese, ora in carcere, Alberto Fujimori, che sta scontando una condanna a 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte. Kuczynski ha diffuso un comunicato in cui dice di aver deciso di liberare Fujimori per ”ragioni umanitarie”. Il 79enne Fujimori, presidente del Peru’ dal 1990 al 2000, e’ una figura divisiva nel paese. Alcuni peruviani lo apprezzano per avere sconfitto il movimento di guerriglia maoista Sendero Luminoso, mentre altri lo criticano per le violazioni dei diritti umani.

