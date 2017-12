The City expects more political uncertainty following the regional elections, without reaching the extreme tension October

The City expects more political uncertainty following the regional elections, without reaching the extreme tension October

"Back to square one". This is the message we are launching today the signatures investors such as Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale or Teneo Intelligence in interpreting the results of regional elections in Catalonia yesterday.

La opinión más pesimista es la de Merrill Lynch, que considera que la probable formación de otro Gobierno independentista en la región puede llevar de nuevo a un incremento de la tensión política con impacto en la economía y los mercados. “Una escalada a corto plazo puede ser evitada, pero probablemente seguirá siendo un riesgo que pueda materializarse en cualquier momento”. Incluso sin esa escalada, los economistas de Merrill anticipan un impacto negativo de 0,5 puntos porcentuales en el crecimiento de España durante el próximo año y medio.

Según los analistas en Londres de esta entidad, “sin una solución apropiada [a la situación en Cataluña], las mejoras del rating de España van a ser difíciles, y el caso para invertir en España va a ser puesto en cuestión cada vez más en el medio plazo”. De este modo, Merrill parece descartar el esperado salto de la deuda de España a la calificación de A que prevén otras firmas como Barclays, Nomura o JPMorgan.

La visión desde Barclays de la resaca electoral es más positiva. “Esperamos que el descenso de la tensión catalana continue. La principal razón para ello es que la CUP es el único de los tres partidos independentistas que insiste en una vía unilateral hacia la secesión”. El banco británico ve posible el diálogo entre el futuro Gobierno catalán y el español sobre asuntos como el modelo de financiación regional o las inversiones en infraestructuras. Merrill, por el contrario, cree que los separatistas sólo quedarán satisfechos si se permite un referéndum sobre la independencia.

Société Genérale ve posible a medio y largo plazo una de las dos soluciones: una mayor autonomía o la celebración de un plebiscito pactado con Madrid. Pero a corto plazo, el banco francés considera que va a haber “un nuevo periodo de tensión política y social, sin llegar a la confrontación de octubre”. Su analista Yvan Mamalet señala al presidente del Gobierno español Mariano Rajoy como el “gran perdedor” de los comicios de ayer, y destaca el avance de Ciudadanos, que puede convertir a esta formación en pieza clave de un posible acuerdo negociado.

Antonio Barroso, de Teneo Intelligence, también apunta al PP como gran perdedor y advierte de un posible ascenso del apoyo a Ciudadanos en el conjunto de España. “Esto hace que Rajoy no tenga incentivos para ir a unas elecciones generales”, aunque Barroso cree que esto dependerá de la negociación de los presupuestos generales. “El año 2018 será clave para ver si Rajoy puede aguantar todo su mandato”.

Pese a este complejo escenario político, algunos expertos no anticipan un gran efecto en los mercados tras los vaivenes en la jornada de hoy. “La volatilidad será superada y la Bolsa española puede seguir ganando el terreno perdido desde el otoño en comparación con otros mercados europeos”, comenta Oliver Brennan, de TS Lombard.

Nicholas Spiro, socio de Lauressa Advisory, explica que “para los mercados, las elecciones de ayer no son un factor de relevancia, pese a que la fuerte división reflejada en la sociedad catalana puede tener serias consecuencias políticas y económicas para esta región y para España. Pero las compras de deuda en el mercado por el Banco Central Europeo ha hecho que los inversores sean poco sensibles a estos riesgos”.

According to Spiro, one of the important elements of yesterday's elections may be the rise of Citizens, which has managed to bring together much of the constitutional vote. "The leadership of Inés Arrimadas in the Unionist side will be key; It is to see if it raises the confrontation or conversely, the leader of Citizens stands in voice able to negotiate an agreement on behalf of one party in Catalonia ".