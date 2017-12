“Marbellanes”. Así conocen en Asturias a la localidad con más tirón turístico de la provincia, que cada año durante los meses de estío pone el cartel de completo, una temporada que cada vez se alarga más. El enclave, inmortalizado en películas como El Orfanato, El Abuelo, You are the One, Remando al viento o la telenovela La Señora, tiene apenas 14.000 habitantes censados pero cada verano recibe la presión turística de miles de visitantes que disparan sus precios y encarecen a nivel madrileño la vida en este pueblo costero.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.