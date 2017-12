Testato in anteprima dalla rivista Rolling Stones, il visore per la realtà mista, indossabile anche sopra gli occhiali, usa la tecnologia Digital Lightfield che consente di generare luci digitali che si fondono con la luce naturale per ingannare il cervello. In questo modo l’utente crede che sta vedendo oggetti non esistenti nella realtà. Il dispositivo è controllato dai movimenti oculari, dalla voce e da gesture.

