Julian Assange's account temporarily disappears from Twitter

Julian Assange reside desde hace cinco años en la Embassy of Ecuador in London , donde permanece para no ser extraditado a Suecia, país que investiga una serie de delitos sexuales que el fundador de WikiLeaks niega. En los últimos tiempos, Julian Assange había sido muy activo en Twitter hablando sobre la situación en Cataluña y criticando las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque no ha publicado ningún mensaje en Twitter desde el comienzo de la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre.

Despite some oddities from the US Navy and Twitter today and increased physical surveillance @JulianAssange 's physical situation at the embassy remains unaltered–confined without charge in violation of two UN rulings requiring the UK to set him free. https://t.co/ne7cQ2Uryw

