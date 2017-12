(ANSA) – TEL AVIV, 24 DIC – Centinaia di israeliani sono scesi in piazza ieri sera in due distinte manifestazioni a Gerusalemme e a Tel Aviv contro la corruzione: la prima segnata dalla presenza di esponenti della destra; la seconda – la terza in tre settimane – considerata più antigoverno. In quest’ultima è stata mostrata da un dimostrante una ghigliottina in miniatura che ha suscitato le reazioni negative del Likud, il partito di Benyamin Netanyahu, che ha denunciato l’episodio come “un incitamento a uccidere il premier”. Anche il presidente Reuven Rivlin – lui stesso vittima nel recente passato di poster in rete minatori – ha condannato il fatto definendolo “una chiara istigazione che ha trasceso la libertà di critica”. Nella prima manifestazione l’ex ministro della difesa Moshè Yaalon, sostituito dal premier con Avigdor Lieberman – ha detto, citato dai media, che la “corruzione è un pericolo maggiore della minaccia dell’Iran, di Hamas, dell’Isis e degli Hezbollah”.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.