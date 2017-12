En el listado se señaló que entre las irregularidades detectadas están no rendir informes trimestrales de quejas relacionadas con la gestión de cobranza, no proporcionar información necesaria para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), no incluir las tasas de interés ordinaria y moratoria en los estados de cuenta, no enviar los contratos a las autoridades correspondientes para su registro y llevar a cabo prácticas que incumplen con la normatividad.

