Druck führt in Nordkorea immer zu Gegendruck. Man muss die nordkoreanische Position in diesem Konflikt verstehen um den Konflikt zu entschärfen. Wir fragen uns immer, warum kommen die Nordkoreaner nicht einfach an den Verhandlungstisch zurück? Wenn sie jetzt an den Verhandlungstisch zurückkehren, würde dies unter Umständen das Signal aussenden, dass Trumps Politik des maximalen Drucks zum Ziel geführt hat. Und genau diesen Eindruck will Nordkorea vermeiden. Deshalb gehen viele Beobachter davon aus, dass ernsthafte Verhandlungen praktisch erst wieder möglich sind, wenn Nordkorea faktisch eine Nuklearmacht ist.

Also ich halte das für äußerst unwahrscheinlich, dass Nordkorea eine solche Waffe in einem Erstschlag einsetzen würde. Quasi Nordkoreas gesamtes staatliches Handeln ist auf das Ziel ausgerichtet den Machterhalt des Regimes abzusichern. In Nordkorea glaubt niemand realistischerweise, man könnte der vereinten Militärkraft der USA mit den regionalen Verbündeten Südkorea und Japan militärisch etwas entgegensetzen. Ein Angriff auf die USA oder deren Verbündete in der Region könnte sehr schnell zum Ende des Regimes führen.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.