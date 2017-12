Servicios de emergency and of the police , anunciaron este domingo que en su paso por el sur de Philippines , the tormenta tropical Tembin It caused at least 200 muertos y obligó a decenas de miles de personas a desalojar sus hogares.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.