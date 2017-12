C’est grâce à ses atouts naturels que le Morvan est devenu la première région productrice. Son sol acide et granitique, son climat humide et semi-montagnard ont permis, dès les années 1960, aux agriculteurs de se lancer dans la culture du conifère. Aujourd’hui, cette activité est devenue indispensable, certains disent même « vitale », dans une région confrontée à la fermeture des usines, à la crise de l’élevage et à l’exode rural. Et surtout pourvoyeuse d’emplois puisque, selon M. Naudet, le secteur représente « environ 150 emplois permanents et 1 000 saisonniers » for « une cinquantaine de producteurs professionnels », sans compter les agriculteurs pour qui la culture du sapin représente un complément de revenus.

A cette époque de l’année, dans chaque commune du Morvan, même les plus modestes, on trouve forcément, posés sur les trottoirs ou sur le bord des routes, quelques sapins de Noël. Petits ou grands, parfois décharnés, toujours décorés de gros nœuds de couleur, plus rarement de guirlandes, ils viennent rappeler aux visiteurs la place particulière que cette culture occupe dans ce coin de Bourgogne-Franche-Comté où l’on meurt plus qu’on y naît.

