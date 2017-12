After triunfo del Barcelona FC sobre el Real Madrid , in which Lionel Messi anotó un gol de penal y llegó a 54 goles at 2017 , el futbolista inglés Harry Kane ha irrumpido como el único capaz de quitarle este récord. El atacante del Tottenham quedó a sólo un gol del crack argentino y todavía le queda un partido en el calendario.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.