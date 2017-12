Le casse-tête est complexe. Il s’agit de rendre « plus dynamique, plus claire, plus volontariste » la Métropole du Grand Paris (MGP) sur le territoire de laquelle s’empilent et se chevauchent « six niveaux » de décision, a rappelé M. Macron, le 23 novembre, devant le congrès de l’Association des maires de France. L’exécutif a entamé depuis l’été un remue-méninges en vue d’un remue-ménage dans cette usine à gaz territoriale. L’objectif est de mettre en valeur Paris dans la compétition des « villes-monde ». Nicolas Sarkozy avait mis sur les rails le projet d’un super-réseau de métro. M. Macron souhaite y imprimer sa marque en refondant le circuit de circulation des décisions.

