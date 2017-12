Tiziano Togni, el bibliotecario, no habla una palabra de inglés ni de español; sólo italiano y tedesco, que son los idiomas obligatorios en la escuela de Folgaría. Pero Tiziano es un admirador de Cuba y un buen bailarín de salsa, me informa. Una mención al Che Guevara me gana su simpatía de inmediato. Aunque no entendemos ni una palabra de lo que dice el otro, Tiziano se convierte en mi aliado. Durante los siguientes días, los frecuentadores de la biblioteca – 80 años en promedio- me armarán un refugio de libros de historia, atlas orográficos, café intenso, pastafrola y obleas de chocolate (“son de origen napolitano, pero fabricadas en Folgaría”, aclara con honestidad intelectual el bibliotecario). Incluso buscarán por teléfono a un archivista de Trento que hable inglés para que confirme la peor sospecha. Durante la Primera Guerra Mundial, la Folgaría fue uno de los frentes de batalla. No sólo se perdieron miles de vidas jóvenes, sino que también desaparecieron gran parte de los archivos de nacimientos entre 1880 y 1900 . “No se desanime”, me dice el archivista trentino antes de cortar la comunicación. “Si encuentra un nombre o una fecha precisa, mándenos un mail y seguiremos buscando”.

“Gracias, Twitter”, pienso cuando llego a la oficina de Turismo de la Folgaría. Abierta a pesar de ser un domingo de temporada baja, el local de piedra y madera – tan parecido a las construcciones de Bariloche- me recibe con folletos, mapas y todas las señales del marketing moderno. Pregunto por Michael Rech, el director de Turismo que encontré gracias a la red social del pajarito y con el que vengo intercambiando mails. El funcionario no está, claro, es feriado. A la media hora, sin embargo, recibo un whatsapp de Michael confirmando una reunión al día siguiente. El profesionalismo y la eficacia me asombran. Esto, ciertamente, no parece Italia.

