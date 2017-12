Klar ist, dass die Angaben, die deutsche Unternehmen hinterlegen müssen, weit hinter dem zurückbleiben, was andere EU-Länder verlangen. In Deutschland etwa sind lediglich Name, Geburtsdatum, Wohnort und die Art des wirtschaftlichen Interesses gefragt. In Großbritannien müssen Unternehmen dagegen auch die genaue Anschrift ihrer Eigner preisgeben. Zudem ist das Transparenzregister dort im Internet für jeden ohne Anmeldung oder Begründung frei zugänglich. "In Dänemark muss sogar eine Kopie des Personalausweises hinterlegt werden", erklärt Mark Pawlytta, Anwalt und Leiter des Bereichs Familienunternehmen beim Beratungsunternehmen KPMG.

