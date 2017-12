Cette vaste rétrospective Irving Penn (1917-2009), conçue avec le Metropolitan Museum de New York, décline toutes les séries du photographe star du magazine Vogue : ses images de mode et ses portraits from personalities , ses petits métiers, ses portraits d’anonymes en Amérique du Sud, ses nus tout en volumes et ses natures mortes sophistiquées. Toutes partagent la même rigueur et un minimalisme radical qui révèle ses sujets et rend sculpturaux jusqu’à de simples mégots. www.grandpalais.fr . Jusqu’au 29 janvier 2018.

Moins célébré que ses contemporains et amis Picasso, Matisse et Braque, André Derain (1880-1954) n’avait pas été montré au long dans un musée français depuis plus de vingt ans. L’exposition retrace le parcours des dix années, jusqu’à la première guerre mondiale, au cours desquelles il est dans le changement perpétuel d’orientation, et joue un rôle majeur dans l’éclosion du fauvisme et du cubisme. www.centrepompidou.fr . Jusqu’au 29 janvier 2018.

Cette vaste exposition consacrée à Paul Gauguin (1848-1903), organisée avec l’Art Institute of Chicago et le Musée d’Orsay, n’est pas une rétrospective. Plutôt que sur la chronologie ou le sens de l’œuvre, l’accent est mis sur le processus de création de l’artiste, entre thèmes et motifs récurrents, de Pont-Aven à Tahiti, et son job exploratoire sur la matière (peinture, sculpture, dessin, gravure, céramique…). www.grandpalais.fr . Jusqu’au 22 janvier 2018.

C’est une exposition au Musée national du Denmark , en 1914, qui va déclencher leur passion pour l’art français d’avant-garde : le couple danois Wilhelm et Henny Hansen va dès lors constitute une collection exceptionnelle à ­Ordrupgaard, où il fait to build à la fois une villa et une galerie. Corot, Cézanne, Matisse, Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Morisot, Degas, Manet, Courbet, Gauguin : la sélection d’une quarantaine de leurs toiles alterne œuvres exemplaires et d’autres moins attendues. www.musee-jacquemart-andre.com . Jusqu’au 22 janvier 2018.

This rétrospective consacrée à Jean-François Millet (1814-1875), la première en France depuis plus de quarante ans, tient de la réhabilitation. L’Angélus y reprend sa juste place : l’exception religieuse d’une œuvre fondée sur l’observation de la vie paysanne. Dense, l’exposition montre tant ses toiles au réalisme méthodique que ses eaux-fortes et croquis plus nerveux, jusqu’à la révolution de la fin de sa vie, où Millet semble se libérer : sa peinture de campagne s’illumine et s’élargit. www.pba-lille.fr . Jusqu’au 22 janvier 2018.

Fleuves et forêts du Gabon , of the Guinée équatoriale , of Cameroun et du Congo ont vu pass , dès le XIX e siècle, explorateurs, missionnaires, marchands et administration coloniale, tandis que de nombreux masques ou statuettes sont rapportées en Europe . Cette exposition participe à la réforme actuelle du regard sur l’art classique africain en donnant à see and analyser quelque 400 œuvres pour l’ history de la création elle-même, sans se please d’une rapide explication ethnologique. www.quaibranly.fr . Jusqu’au 21 janvier 2018.

La Maison rouge, qui doit to close ses portes en 2018, dé sail la collection assemblée par le producteur et fondateur des cinémas MK2, Marin Karmitz, dominée par la photographie en noir et blanc. A travers des centaines de visages d’anonymes et de sans-voix défile tout le siècle passé, de Varsovie à Hambourg ou New York. Autant de frères d’exil captés par l’objectif de Lewis Hine, Josef Koudelka, Gotthard Schuh, Stanislaw Witkiewicz, André Kertész ou Roy DeCarava. lamaisonrouge.org . Jusqu’au 21 janvier 2018.

