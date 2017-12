Eric Schmidt during a conference at the Fortune Brainstorm TECH 2012. Photo: Fortune Live Media under license CC BY ND 20

The great mentor departs completely from the executive head of the Google matrix. Eric Schmidt will leave the presidency in January the most powerful Internet company and instead assume a role of technical advisor. Alphabet address announced the change at the close of Wall Street. Schmidt for ten years and was CEO of the Mountain View technology.

executive It was from April 2011, the great ambassador of Google. Se incorporó en la compañía en 2001 para ayudar a Larry Page y Sergey Brin a llevar las riendas de las riendas de la compañía. La firma tecnológica pasó de ser un buscador en Internet a un conglomerado mucho más complejo. En la actualidad es la segunda compañía cotizada de Wall Street, por detrás de Apple.

Schmidt es una de las figuras más respetadas en el mundo tecnológico y corporativo. Ocupará un asiento en el consejo de administración de Alphabet, por lo que participará en las decisiones para ejecutar su visión. Además, apoyará al grupo como asesor técnico en cuestiones de ciencia y tecnología. Page ejerce de consejero delegado y Brin se concentra en los proyectos estratégicos.

La compañía cambió de estructura en agosto de 2015 para dar transparencia a sus operaciones. Sigue creciendo a un ritmo anual próximo al 25% pese a ser una empresa madura. El pasado trimestre registró ingresos por valor de 27.770 millones de dólares, que le aportaron un beneficio de 6.730 millones. Es el rival a batir en el negocio de la publicidad electrónica, con Facebook.

Las dos compañías tratan ahora de elevar los ingresos con contenido audiovisual propio. Google, además, compite por el negocio de la gestión de datos. “Pensamos que es el momento adecuado para la evolución de Alphabet en esta transición”, señala Eric Schmidt en una nota, en la que también cita a Sundar Pichai, el consejero delegado de Google, que genera el grueso de la cifra de negocio.

Schmidt is now 62 years old. "After ten years as CEO seven as president," he said after a hung message on Twitter, "I can not wait to dive into the latest science, technology and philanthropy." These are the new areas will concentrate future projects Alphabet, which are also doing Facebook and Apple.

The company declined to give details about the person who will replace him as president of technology. If you explain that his successor will not have executive functions, as with Apple and Microsoft.