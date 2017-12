Ländliche Regionen in Deutschland holen nach einer Studie des Institut der deutschen Wirtschaft trotz andauernden Zuzugs in Städte bei der Wirtschaftskraft auf. Seit dem Jahr 2000 nähere sich die Wirtschaftsleistung je Einwohner zwischen dem ländlichen Raum und den Städten an, schreibt das Institut in Köln in seiner Untersuchung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bisher gebe es keine Verschiebung absoluter Anteile städtischer und ländlicher Räume an der Wirtschaftskraft zugunsten der Städte und Metropolregionen.

