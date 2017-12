Political

Drug stronghold USA: Fast Trump would have solved the opioid crisis

Hubertus Volmer

For Donald Trump in 2017 ending a political success. However, he has not fulfilled all the promises: The massive drug problem the United States remains unchanged and unresolved.

No 400 inhabitants has the small town of Kermit, West Virginia. Nevertheless, the pharmacy made a spectacular local sales. Over a period of six years served wholesalers the store with more than twelve million tablets of the painkiller hydrocodone, an artificial morphine derivative.

Es liegt auf der Hand, dass der Apotheker nicht nur die Bürger von Kermit als Kunden hatte. Süchtige kamen aus allen umliegenden Bundesstaaten, aus Virginia, Ohio und Kentucky, um sich mit Tabletten einzudecken. "Die ganze Stadt war ständig mit Autos verstopft", said the local fire department head of a local newspaper.

Kermit is just the tip of the iceberg. From 2007 to 2012 West Virginia was flooded with 780 million pills of the painkiller hydrocodone and oxycodone, Converted to the 433 pain pills were for every citizen of the State.

Nicht nur West Virginia, die USA insgesamt haben ein massives Problem. Bis in die 1980er hatten der Missbrauch von Medikamenten und der Konsum illegaler Drogen nicht viel miteinander zu tun. Es gab zwar die von den Rolling Stones besungenen "Mother's Little Helpers", die kleinen gelben Pillen mit Benzodiazepinen, in den USA verniedlichend "Benzos" genannt. Aber die Welten von Hausfrauen und Junkies hatten nichts miteinander zu tun.

Drugs are in the US gateway drugs

That has changed. Today, the typical heroin addicts in the United States does not begin his drug career with illegal drugs but with legally available means. Studies dating back to 2013 demonstrateThat nearly 80 percent of the heroin addicts started using prescription opioids. To the harder drug they go on because heroin cheaper than the tablets. As a result, die every day more than 140 US citizens of an overdose. It is the leading cause of death for Americans under 50 years. It is estimated that there are 2.6 million drug addicts in the United States.

Glaubt man US-Präsident Donald Trump, liegt die Schuld vor allem im Ausland. Die USA hätten ihre Grenzen "weit offen" gelassen, so dass Drogen "in ungekannter Menge" hereinströmen konnten, sagte er einen Monat nach seinem Amtsantritt bei einem Auftritt vor dem Kongress. Im Wahlkampf hatte er versprochen, das Drogenproblem zu lösen. Meist ging es dabei um seinen Plan, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. "Wir müssen den Zustrom illegaler Drogen in unser Land stoppen", said he at a campaign appearance in Maine in October 2016th

Aber Trump machte auch deutlich, dass er den Zusammenhang zwischen Medikamentenmissbrauch und dem Konsum illegaler Drogen verstanden hatte. Und er versprach Abhilfe: "Wir verschreiben reichlich Opioide wie Oxycontin [ein Medikament auf der Basis von Oxycodon], aber wenn Patienten nach diesen Medikamenten süchtig werden, dann hindern wir Ärzte daran, den Patienten die Behandlung zu geben, die sie brauchen." Er sicherte zu, als Präsident dafür zu sorgen, die Zahl von Verschreibungen für Medikamente wie Oxycontin zu senken. "Wir haben fünf Prozent der Weltbevölkerung, aber wir benutzen 80 Prozent der verschreibungspflichtigen Opioide", kritisierte er.

The number is right. It is true that in the US Since 2013 fewer prescriptions for opioids displayed. But in the two decades before the prescriptions were literally exploded. After a statistical the US Agency for Disease Control and Prevention, the number of prescriptions quadrupled opioid painkillers between 1999 and 2010. This increase was parallel to the increase in deaths due to overdose, which also quadrupled between 1999 and of 2008.

A word makes all the difference

How could that happen? In the late 1990s, pharmaceutical companies persuaded the doctors that do not make painkillers dependent. What sounds like a conspiracy theory, is a sober statement the National Institute of drugs abuse. With this connection between tablets abuse and drug addiction Trump wanted to go.

"Es ist ein ernstes Problem, das wir so noch nicht hatten", sagte der Präsident im August dieses Jahres und kündigte an, er werde wegen der Drogen-Epidemie den nationalen Notstand erklären. Am 26. Oktober war es so weit. "Im vergangenen Jahr haben fast eine Million Amerikaner Heroin genommen, und mehr als elf Millionen missbrauchten verschreibungspflichtige Opioide", sagte Trump in einer Network im Weißen Haus. Hinter ihm standen Angehörige von Menschen, die an Drogen gestorben waren. "Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Konsument dieser Medikamente. Wir nehmen deutlich mehr Opioid-Pillen pro Person als jedes andere Land dieser Welt." Und er fuhr fort: "Deshalb erklärt meine Regierung die Opioid-Krise mit sofortiger Wirkung zu einem nationalen Gesundheitsnotstand."

Aus dem "nationalen Notstand", den Trump eigentlich verkünden wollte, war ein "nationaler Gesundheitsnotstand" geworden. Trump hatte ein Wort ergänzt. Das war kein Zufall. Hätte er den nationalen Notstand ausgerufen, hätten die betroffenen Bundesstaaten unmittelbaren Zugang zu Bundesmitteln gehabt, ähnlich wie nach einer Naturkatastrophe. Durch Trumps tatsächliche Erklärung wurde zwar eine Reihe von Bestimmungen getroffen, um den Medikamentenmissbrauch zu bekämpfen. Freigegeben wurden jedoch nur Bundesmittel in Höhe von 57.000 Dollar. Trump habe dem Land "ein Pflaster geboten, obwohl wir die Wunde abbinden müssten", sagte der demokratische Senator Edward Markey.

It would be fundamentally wrong to dismiss the mismatch of words and actions as typical of these presidents. The problem is much more fundamental. No other industry supplies the American policy so generous with money. Last year, pharmaceutical companies spent more than 152 million dollars on lobbying in Washington. About 60 percent of the money went to Republicans, but the Democrats had enough. The largest single recipient of pharmaceutical money war 2016 die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Auf Platz zwei folgt der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. "Sie geben unglaubliche Geldsummen an Politiker", sagte Trump am 16. Oktober bei einer press conference, auf der es eigentlich um Obamacare und die Kosten des Gesundheitssystems ging. Neben ihm stand Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat. "Ich weiß nicht, Mitch, vielleicht sogar an dich." McConnell lächelte still. Knapp 800.000 Dollar he has received from the health care industry since, 2013. The senators who are supplied by drug companies, then vote whatsoever good against initiatives that displease their backers.

Bei seinem Auftritt im Weißen Haus Ende Oktober beließ Trump es bei einem Appell. "Wenn wir jungen Menschen – und Menschen im Allgemeinen – beibringen können, nicht anzufangen, dann ist es wirklich, wirklich leicht, sie [die Drogen] nicht zu nehmen. Und ich denke, das wird am Ende das Wichtigste sein. Wirklich harte, wirklich große, wirklich tolle Werbung, damit wir die Menschen erreichen, bevor sie anfangen." Fast eine Milliarde Dollar gebe der Staat schon jetzt für Suchtprävention und -behandlung aus, so Trump. Eine beeindruckende Zahl. Nur: Die Pharmakonzerne investieren mehr als fünf Mal so viel in Werbung.

Und so machte Trump es doch wie immer: Er gab Mexiko die Schuld. 90 Prozent des Heroins in den USA komme über die südliche Grenze ins Land, "wo wir eine Mauer bauen werden, die sehr dabei helfen wird, dieses Problem zu lösen".

Source: n-tv.de

