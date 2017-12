Lors d’une conférence de presse, Vitali Moutko a annoncé son intention de grab dès mardi le Tribunal arbitral du sport (TAS). Il a expliqué ne pas want to « perturber » le fonctionnement de la Fédération de football le temps des procédures, ajoutant « continuer à to work comme vice-premier ministre tant que le président me fait confiance et à superviser la préparation au Mondial-2018 » prévu en Russie du 14 juin au 15 juillet. « Je ne démissionne pas, mon mandat reste valide », a insisté M. Moutko.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.