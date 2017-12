Und Lena selbst? Die bedankte sich via Instagram-Storys bei den Konzertbesuchern – vor allem für all die kleinen Geschenke, die nach dem Auftritt auf sie warteten, und versprach, sich alles genau anzugucken und durchzulesen. In einem weiteren Video hat Lena dann noch einmal Tränen in den Augen. "Ich hab euch lieb", sagt sie. Und die Fans lieben sie zurück.

Das neue Album war bereits geplant, die dazugehörige Tour auch. Doch Lena Meyer-Landrut sagte alles ab. Die 26-Jährige nennt kreative Schwierigkeiten als Grund. "Ich hab' mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich hab mich nicht sicher gefühlt", erklärt sie in einer Botschaft an ihre Fans vor rund einem Monat. Nun war es so weit. In Köln spielte Meyer-Landrut ihr letztes Konzert vor der Pause. Wann sie wieder auf die Bühne zurückkehren wird? Ungewiss.

We are working on a system to improve the quality of the website and reward active users by checking articles, news and quality, Thank you for improving Business Monkey News!

If the item is wrong, this mistranslated or missing information, you can edit it, notify a comment (we will correct) or you can View the original article here: (Article in the original language)

The changes will be updated in 2 hours.