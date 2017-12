« Bien que les contacts physiques informels soient banals dans the world of the arts où ils sont signes d’amitié, les accusations sérieuses impliquant de la coercition et des contacts physiques forcés ne sont aucunement fondées. »

Quatre femmes – trois chanteuses d’opéra, dont l’ancienne mezzo-soprano Paula Rasmussen, et une musicienne – ont affirmé to have été agressées sexuellement par Charles Dutoit entre 1985 et 2010, selon les informations de l’agence de presse américaine AP . Le maestro fait l’objet d’une plainte déposée samedi par une musicienne de Montréal auprès de cette institution.

